El Internado Más Picante - Capítulo 114: Kari Belén fue eliminada

15 abr. 2026 - 21:00 hrs.

La previa del encierro volvió a tomarse la pantalla esa noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio clave para entender todo lo que estaba pasando en la casona.

Con Álex Ortiz al mando, el programa repasó lo más importante del último episodio y sumó chismes exclusivos que siguieron alimentando la convivencia dentro del encierro.

El Internado Más Picante - Capítulo 114

En la reciente entrega del reality, Kari Belén perdió la prueba de eliminación y abandonó la casona.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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