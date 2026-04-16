Tom Brusse le hizo una promesa a Camila Nash: Mira EN VIVO el capítulo 115 de El Internado Más Picante

16 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El análisis del encierro vuelve a tomarse la pantalla esta noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que conecta todos los detalles de la convivencia.

Con Álex Ortiz al mando, el programa revisa lo más relevante del último episodio y suma chismes exclusivos que siguen marcando el día a día dentro de la casona.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del encierro, Tom Brusse le hizo una promesa a Camila Nash que dejó gratamente sorpendida a la influencer.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado