Competencia complicará a Akemi Nakamura: Mira EN VIVO el capítulo 115 de El Internado React

16 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El encierro entra en una fase cada vez más intensa y esta noche El Internado mostrará nuevos conflictos que prometen marcar la convivencia.

En esta próxima entrega, Akemi Nakamura tendrá problemas durante una competencia física que llevará a Tonka Tomicic a pedir asistencia médica.

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Como cada jornada, Álex Ortiz estará al frente de El Internado React, donde analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.

Además, Kari Belén se hará presente en El Internado React y entregará detalles exclusivos de su participación en el reality.

¡No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz!

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