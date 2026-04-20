El Internado Más Picante - Capítulo 116: Akemi Nakamura amenazó a Luis Mateucci

20 abr. 2026 - 21:00 hrs.

La previa del encierro volvió a ser protagonista este lunes con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio ideal para no perderse ningún detalle de lo que ocurría en la casona.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz al mando, el programa revisó los momentos clave del último episodio y sumó chismes exclusivos que siguieron marcando la convivencia entre los participantes.

El Internado Más Picante - Capítulo 116

En la entrega anterior del encierro, Akemi Nakamura, en su rol de capitana, tomó la decisión de amenazar a Luis Mateucci, provocando su profundo enojo.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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