Arenita y Michelle Peint tendrán intensa pelea: Mira EN VIVO el capítulo 117 de El Internado React

21 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Los conflictos no dan tregua y esta noche El Internado sumará un nuevo capítulo donde la tensión seguirá marcando la convivencia.

En la próxima entrega, Arenita y Michelle Peint se enfrascarán en una fuerte pelea que llegará muy lejos.

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Como cada jornada, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán al frente de El Internado React, donde analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.

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