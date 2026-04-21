Arenita y Michelle Peint tendrán intensa pelea: Mira EN VIVO el capítulo 117 de El Internado React
Los conflictos no dan tregua y esta noche El Internado sumará un nuevo capítulo donde la tensión seguirá marcando la convivencia.
En la próxima entrega, Arenita y Michelle Peint se enfrascarán en una fuerte pelea que llegará muy lejos.
Sigue EN VIVO El Internado React
Como cada jornada, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán al frente de El Internado React, donde analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de