Presentado por: Betano Falabella

Arenita y Michelle Peint tendrán intensa pelea: Mira EN VIVO el capítulo 117 de El Internado React

  • Por Mega

Los conflictos no dan tregua y esta noche El Internado sumará un nuevo capítulo donde la tensión seguirá marcando la convivencia.

En la próxima entrega, ArenitaMichelle Peint se enfrascarán en una fuerte pelea que llegará muy lejos.

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Como cada jornada, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán al frente de El Internado React, donde analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.

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