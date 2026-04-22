Presentado por: Betano Falabella

Adrián Pedraja arremeterá contra Tom Brusse y Camila Nash: Mira EN VIVO el capítulo 118 de El Internado React

  • Por Mega

El encierro entra en una etapa cada vez más intensa y esta noche El Internado mostrará un nuevo capítulo cargado de conflictos.

En esta próxima entrega, Adrián Pedraja será víctima de una broma y arremeterá, por error, contra Tom Brusse y Camila Nash

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Como cada jornada, Álex Ortiz estará al frente de El Internado React, donde opinarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público.

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