El Internado Más Picante - Capítulo 119: Fabio Agostini se reconcilió con Blu Dumay

23 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante volvió esa noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio donde se revelaban los detalles que no se vieron del encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasó los momentos más comentados del último episodio y sumó información exclusiva que siguió marcando la convivencia dentro de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 119

En la entrega anterior del encierro, Fabio Agostini conversó con Blu Dumay sobre el beso con Michelle Peint, y ambos terminaron pidiéndose disculpas.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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