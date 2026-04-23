El Internado Más Picante - Capítulo 119: Fabio Agostini se reconcilió con Blu Dumay
El Internado Más Picante volvió esa noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio donde se revelaban los detalles que no se vieron del encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasó los momentos más comentados del último episodio y sumó información exclusiva que siguió marcando la convivencia dentro de la casona.
El Internado Más Picante - Capítulo 119
En la entrega anterior del encierro, Fabio Agostini conversó con Blu Dumay sobre el beso con Michelle Peint, y ambos terminaron pidiéndose disculpas.Ir a la siguiente nota
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