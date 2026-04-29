Agustina Pontoriero como gran invitada: Mira EN VIVO el capítulo 122 de El Internado Más Picante

29 abr. 2026 - 21:00 hrs.

El Internado Más Picante regresa esta noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio clave para repasar lo más importante del encierro y adelantarse a lo que viene.

En esta ocasión, Nati Blaschke estará acompañada por la participante del reality Agustina Pontoriero, quien se suma como invitada para comentar su experiencia en la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Michelle Peint le señaló a Luis Mateucci que era egocéntrico y que afuera del encierro, jamás se habría fijado en él. Las palabras calaron hondo en el argentino y tuvieron profunda discusión.

¡No te pierdas El Internado Más Picante junto a Nati Blaschke y Agustina Pontoriero!

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