El Internado Más Picante - Capítulo 128: Camila y Michelle tuvieron una inesperada discusión

07 may. 2026 - 22:00 hrs.

El Internado Más Picante regresó esa noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio ideal para repasar los momentos más comentados del encierro antes de una nueva emisión.

En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de revisar todo lo ocurrido en el último episodio, además de compartir detalles inéditos y comentarios sobre la convivencia al interior de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 128

En la anterior entrega, Camila Nash y Michelle Peint protagonizaron una inesperada discusión por dejar un artículo personal a vista y paciencia de todos.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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