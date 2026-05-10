Presentado por: Betano Falabella

El Internado Más Picante - Capítulo 129: Pablo Albuerne decidió amenazar a Fabio Agostini

  • Por Mega

El Internado Más Picante volvió esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.

Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisó las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

Lo más visto de El Internado

El Internado Más Picante

En la anterior entrega del reality, Pablo Albuerne decidió amenazar a Fabio Agostini, quien no se tomó nada bien la situación. 

Ir a la siguiente nota

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Todo sobre El Internado

Leer más de

Minuto a minuto