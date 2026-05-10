El Internado Más Picante - Capítulo 129: Pablo Albuerne decidió amenazar a Fabio Agostini
El Internado Más Picante volvió esta noche con un nuevo capítulo, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality.
Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisó las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.
El Internado Más Picante
En la anterior entrega del reality, Pablo Albuerne decidió amenazar a Fabio Agostini, quien no se tomó nada bien la situación.Ir a la siguiente nota
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