El Internado React - Capítulo 129: Una tensa asamblea del fuego
El Internado tuvo un nuevo capítulo, en medio de una convivencia cada vez más tensionada entre los participantes del encierro.
En esta entrega, Fran García-Huidobro frenó en seco a Fabio Agostini por su actitud en una tensa asamblea del fuego.
El Internado React
En esta ocasión, Álex Ortiz esutvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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