Fuerte pelea entre Tom Brusse y Fabio Angostini: Sigue EN VIVO el capítulo 131 de El Internado React
El Internado tiene un nuevo capítulo, en medio de una convivencia cada vez más tensionada entre los participantes del encierro.
En esta entrega, Tom Brusse y Fabio Agostini protagonizarán una de las peleas más fuertes del reality.
El Internado React
En esta ocasión, Álex Ortiz está a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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