El Internado React - Capítulo 132: Participantes tuvieron un asqueroso desafío
El Internado regresó esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continuaban aumentando dentro de la casona.
En esta entrega, Pablo Albuerne sometió a los participantes a probar un producto realmente desagradable, a cambio de un premio increíble.
El Internado React - Capítulo 132
En esta ocasión, Álex Ortiz estuvo a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
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