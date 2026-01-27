"Minina hermosa": La cariñosa bienvenida de Carla Ochoa a Pops tras su llegada a Chile

27 en. 2026 - 11:40 hrs.

Carla Ochoa deja claro que los vínculos que nacen en el reality no se quedan dentro del encierro. La modelo participó en una cariñosa bienvenida a Paloma Fiuza, su ex compañera de encierro en El Internado, quien llegó recientemente a Chile.

A través de su cuenta de Instagram, Carla posteó una foto de ella junto a Pops y Blu Dumay en un almuerzo de bienvenida para la brasileña, la imagen va acompañada de un afectuoso mensaje que refleja la cercanía entre ellas: "Bienvenida a Chile, minina hermosa. Qué lindo abrazarte hoy."

Paloma no tardó en responder cariñosamente en los comentarios: "¡Fue hermoso verte hoy! ¡Las amo demasiado! ¡Por más encuentros así!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Ochoa (@carlaochoa79)

La imagen del encuentro fue bien recibida entre las demás exparticipantes quienes también dejaron un mensaje en la publicación, dejando ver el cariño y amistad que se creó dentro del encierro sigue latente fuera de este.

Todo sobre El Internado