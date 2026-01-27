Presentado por: Wom Betano Falabella

  • Por Catalina Espinoza
'Minina hermosa': La cariñosa bienvenida de Carla Ochoa a Pops tras su llegada a Chile El Internado

Carla Ochoa deja claro que los vínculos que nacen en el reality no se quedan dentro del encierro. La modelo participó en una cariñosa bienvenida a Paloma Fiuza, su ex compañera de encierro en El Internado, quien llegó recientemente a Chile.

A través de su cuenta de Instagram, Carla posteó una foto de ella junto a Pops y Blu Dumay en un almuerzo de bienvenida para la brasileña, la imagen va acompañada de un afectuoso mensaje que refleja la cercanía entre ellas: "Bienvenida a Chile, minina hermosa. Qué lindo abrazarte hoy."

Paloma no tardó en responder cariñosamente en los comentarios: "¡Fue hermoso verte hoy! ¡Las amo demasiado! ¡Por más encuentros así!"

 
 
 
La imagen del encuentro fue bien recibida entre las demás exparticipantes quienes también dejaron un mensaje en la publicación, dejando ver el cariño y amistad que se creó dentro del encierro sigue latente fuera de este. 

