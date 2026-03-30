"Yo no miento": Tom Brusse rompió el silencio sobre el beso con Kari Belén y lanzó inesperada explicación

30 mar. 2026 - 16:10 hrs.

Una confusa situación se tomó el capítulo 103 de El Internado, cuando Tom Brusse y Kari Belén se dieron un beso, ante la atenta mirada de Camila Nash.

Todo ocurrió en el desfile para ser los reyes de la chacra y el marroquí le propuso a la creadora de contenido que realizaran ese final, con el objetivo de ser los ganadores.

Sin embargo, luego cuando su pareja le preguntó por qué se había besado con su enemiga, él le dijo todo lo contrario, que ella fue la de la idea.

La defensa de Tom Brusse

La situación generó conflictos y Tom Brusse usó sus redes sociales para entregar su versión de los hechos.

"Vamos a hablar de este video que alcanzó una proporción, diciendo que yo soy un mentiroso, que no sé qué, no sé cuál. Hasta en el React están diciendo que yo miento, que busco líos. A ver ¿Qué he dicho yo en el video? 'Pues ya está, nos damos este piquito' ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos hablado antes cuando estábamos haciendo el disfraz, ella me preguntó, yo dije que no y al final digo 'bueno, ya está, nos damos este piquito'. Pero claro, no hay video, porque quizás las cámaras no estaban enfocando a nosotros, yo no miento", explicó.

Tras lo anterior, el DJ aseguró que todo había sido para probar la fidelidad de su compañera: "En el video podemos que ver Kari me dice 'que no me quites la cara', porque yo antes no quería ¿Vale? Y le dije que sí, para ver si ella lo iba a hacer y si estaba más o menos seria con mi amigo querido, Adrián, y al final me dio el beso y yo le quité la cara, para que vean quién respeta a quién".

Rápidamente, Camila Nash le comentó su publicación y dejó entrever que no le creía nada: "No aclares que oscureces, mi amor"

Kari Belén tampoco se quedó en silencio y también expresó su punto de vista:"Tom, basta, qué mal. Ya no es necesario seguir mintiendo, error mío por haber creído, pero ya está hombre".

Instagram