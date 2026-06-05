"No tiene códigos": Arenita arremete sin filtro contra Camila Nash y asegura que nunca serán amigas

05 jun. 2026 - 13:20 hrs.

A través de una transmisión en vivo, Arenita habló sobre cómo se estaba preparando para la final de El Internado, pero también, tuvo fuertes declaraciones sobre Camila Nash.

La finalista del reality de Mega se mostró muy emocionada al poder conversar con sus seguidores, mientras estaba en el hotel de Perú, a la espera de la última instancia que será este domingo 7 de junio.

En primera instancia, la exchica Yingo reveló que estaba muy nerviosa y que tiene muchas ansias por ganar el gran premio: "No sé de qué se va a tratar la prueba. La última prueba fue súper complicada y ahora pienso que va a ser algo más difícil, no sé si van a hacer una prueba física, estoy fuera de training".

Arenita arremetió contra Camila Nash

Sin embargo, no todo se trató sobre la final de El Internado, ya que también le hicieron una interesante pregunta sobre Camila Nash: "¿Ahora son amigas?".

Arenita no tuvo pelos en la lengua para referirse en duros términos a su compañera: "No, por ningún motivo voy a ser amiga de esa persona. Es una mina que no tiene nada de códigos, una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por aparecer en pantalla. No le importa si tiene que hacer un personaje nefasto, positivo o negativo, a ella no le importa nada, lo único que le importa es mantenerse en pantalla y gente así, yo no".

Asimismo, Natalia Rodríguez aseguró que debió haber sido más severa con la influencer. "No me arrepiento absolutamente de nada de lo que le dije, todo lo que le dije lo pienso y lo sigo pensando. Es más, hubiera sido más dura con ella si hubiera visto antes cómo ella habló de mí, incluso se burló de mi accidente con Otakin. Después andaba diciendo que yo la hue... con cosas físicas, lo que le dije del ojo fue un mínimo, debería haber sido más bitch, pero por suerte no la voy a ver más".

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