Luis Mateucci y Michelle Peint vivieron una intensa noche de pasión en El Internado
En el capítulo 102 de El Internado, Luis Mateucci y Michelle Peint rompiero la tensión sexual y desataron sus pasiones en una íntima sesión en la casona.
Precisamente, tras el fin de la actividad de elegir a qué participante eliminarían, con quién tendrían un beso apasionado y una noche de pasión, Mateucci y Peint fueron al patio a conversar.
Ahí, la venezolana aseguró que ella está muy feliz con esta experiencia, ya que es su primer reality, es bonita y está soltera, por lo que puede aprovechar.
La noche de pasión de Mateucci y Michelle Peint
Fue así como una vez se apagaron las luces de la casona que Mateucci y Michelle tomaron sus cosas y se dirigieron hasta las piezas.
Sin embargo, en vez de acostarse cada uno en su correspondiente cama, solo se acostaron en una y se taparon de las cámaras, viviendo así su primera noche de pasión.
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