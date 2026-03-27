Presentado por: Betano Falabella

Luis Mateucci y Michelle Peint vivieron una intensa noche de pasión en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 102 de El Internado, Luis Mateucci y Michelle Peint rompiero la tensión sexual y desataron sus pasiones en una íntima sesión en la casona. 

Precisamente, tras el fin de la actividad de elegir a qué participante eliminarían, con quién tendrían un beso apasionado y una noche de pasión, Mateucci y Peint fueron al patio a conversar.

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Ahí, la venezolana aseguró que ella está muy feliz con esta experiencia, ya que es su primer reality, es bonita y está soltera, por lo que puede aprovechar. 

Luis Mateucci y Michelle Peint
El Internado / MEGA

La noche de pasión de Mateucci y Michelle Peint

Fue así como una vez se apagaron las luces de la casona que Mateucci y Michelle tomaron sus cosas y se dirigieron hasta las piezas. 

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Sin embargo, en vez de acostarse cada uno en su correspondiente cama, solo se acostaron en una y se taparon de las cámaras, viviendo así su primera noche de pasión. 

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