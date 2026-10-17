Lindorfo vivió la experiencia de un perro guía y salió a la calle con los ojos vendados en Mi Humano y yo

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Mi Humano y yoSebastián Jiménez se atrevió a experimentar cómo es desplazarse sin poder ver y confiar plenamente en un perro guía.

El veterinario aceptó el desafío de Andrea Moreno y salió a recorrer las calles acompañado de Hugo, para conocer de cerca el trabajo que realizan estos animales.

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Esta experiencia le permitió comprender mejor la importancia del vínculo que desarrollan con las personas y el impacto que pueden tener en su autonomía.

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La diferencia entre un perro guía y el bastón

Con los ojos vendados y siguiendo las indicaciones de Andrea, Lindorfo aprendió a caminar junto a Hugo, quien debía detectar obstáculos y guiarlo de manera segura por una calle angosta y con curvas.

Durante el recorrido, descubrió una de las principales ventajas de estos animales: Su capacidad para identificar obstáculos que se encuentran a distintas alturas, algo que el bastón no permite detectar de la misma manera.

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La experiencia también le permitió conocer cuánto puede cambiar el tiempo de desplazamiento. Según explicó Andrea, un trayecto que una persona puede realizar en 18 o 20 minutos con bastón puede reducirse a solo 7 u 8 minutos cuando cuenta con la ayuda de un perro guía.

Hugo pertenece a Cristián Valenzuela, medallista de oro paralímpico, que cuenta con él como su perro guía.

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