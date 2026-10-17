"La tengo tatuada": La emotiva historia de Mayte Rodríguez y su perrita Naomi en Mi Humano y Yo

17 oct. 2026 - 15:41 hrs.

En los mejores momentos de Mi Humano y Yo, Mayte Rodríguez recordó la profunda relación que mantuvo con Naomi, su perrita que la acompañó durante ocho años y se convirtió en un importante apoyo emocional en los momentos más difíciles de su vida.

La actriz también compartió el doloroso proceso que enfrentó cuando a su mascota le detectaron cáncer.

"Yo vivía sola con ella, la tenía muy como mi hija. Incluso, fue mi perra de soporte emocional", recordó la artista, quien explicó que Naomi le entregaba tranquilidad y la ayudaba a enfrentar situaciones que le provocaban angustia.

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El recuerdo de Naomi que lleva para siempre

La actriz contó que el vínculo con su perrita era tan profundo que incluso comenzó a viajar con ella. Así, Naomi la acompañó en distintas aventuras, incluyendo estadías en Tulum y Bahamas.

Pero su historia también estuvo marcada por un difícil diagnóstico. Rodríguez relató que todo comenzó cuando notó que uno de los ojos de Naomi sobresalía más de lo normal. Tras una serie de exámenes, descubrieron que tenía un tumor detrás del ojo.

La actriz explicó que el tratamiento de quimioterapia no tuvo el resultado esperado y que, con el tiempo, prefirió optar por cuidados paliativos en casa.

"Yo a la Naomi la tengo tatuada, no quiero llorar porque la tengo tatuada acá, tengo una N aquí también, porque quiero acordarme siempre de todo lo que ella me entregó sin esperar nada a cambio. Momentos muy difíciles de mi vida y ella siempre estaba ahí para darme cariño y contención", expresó emocionada.

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