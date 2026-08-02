¡Un rojo que abre la noche! Así fue la obertura de la gran final del Miss Universo Chile 2026

02 ag. 2026 - 22:24 hrs.

Esta noche dio inicio a la gran final del Miss Universo Chile 2026 con una gran puesta en escena que involucró a las 13 reinas de belleza finalistas.

Precisamente, estas 13 reinas que se lucieron durante las etapas previas del certamen de belleza dieron inicio a la final del Miss Universo Chile 2026 con unos elegantes trajes rojos y una coreografía preparada para encender los fuegos artificiales de este evento.

Fue así como estas reinas de belleza lucieron íntegras en el escenario del Miss Universo y entregaron su primer gran "highlight" de la noche.

Así fue la obertura del Miss Universo Chile 2026

Y es que no podían ser menos: las 13 candidatas desplegaron lo que ensayaron durante semanas, así como aplicaron sus mejores movimientos para encantar al público desde un comienzo.

MEGA

¿Quiénes son las finalistas de Miss Universo Chile?

1. Antártica: Josefina Flores

2. Loncoche: Victoria Jiménez

3. Vitacura: Arantxa Ramírez

4. Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

5. Viña del Mar: Dominga López

6. Talca: Martina Avendaño

7. Los Ángeles: Marianne Kiss

8. San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale

9. Huechuraba: Javiera Pino

10. Rancagua: Claudia Arteaga

11. Pucón: Catalina Vallejos

12. Temuco: Krishna Sandoval

13. Las Condes: Javiera Barrie

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