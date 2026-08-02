¡Un rojo que abre la noche! Así fue la obertura de la gran final del Miss Universo Chile 2026
Esta noche dio inicio a la gran final del Miss Universo Chile 2026 con una gran puesta en escena que involucró a las 13 reinas de belleza finalistas.
Precisamente, estas 13 reinas que se lucieron durante las etapas previas del certamen de belleza dieron inicio a la final del Miss Universo Chile 2026 con unos elegantes trajes rojos y una coreografía preparada para encender los fuegos artificiales de este evento.
Fue así como estas reinas de belleza lucieron íntegras en el escenario del Miss Universo y entregaron su primer gran "highlight" de la noche.
Así fue la obertura del Miss Universo Chile 2026
Y es que no podían ser menos: las 13 candidatas desplegaron lo que ensayaron durante semanas, así como aplicaron sus mejores movimientos para encantar al público desde un comienzo.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes son las finalistas de Miss Universo Chile?
1. Antártica: Josefina Flores
2. Loncoche: Victoria Jiménez
3. Vitacura: Arantxa Ramírez
4. Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla
5. Viña del Mar: Dominga López
6. Talca: Martina Avendaño
7. Los Ángeles: Marianne Kiss
8. San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale
9. Huechuraba: Javiera Pino
10. Rancagua: Claudia Arteaga
11. Pucón: Catalina Vallejos
12. Temuco: Krishna Sandoval
13. Las Condes: Javiera Barrie
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