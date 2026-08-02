El desfile que encantó al jurado: Esta fue la pasarela en traje de baño en la final del Miss Universo Chile
¡No podíamos esperar menos! Las 13 candidatas presentes en la gran final del Miss Universo Chile 2026 nos deslumbraron con su pasarela en traje de baño.
Camila Mainz, destacada DJ, comenzó a tocar sus mejores mezclas, mientras que una por una las misses iban ingresando para mostrar sus mejores movimientos.
Asimismo, cada una de ellas fue acompañada por un extracto de un video donde hablaban de sus pasiones, profesiones, qué las motivaba a estar presentes en este certamen y qué es lo que esperaban.
El traje de baño se lució en la pasarela del Miss Universo Chile
Fue así como tanto público como jurado prestaron especial atención a las misses, quienes se lucían con sus distintas caminatas, poses, besos al público y más.Ir a la siguiente nota
De igual forma, cada una de ellas contó con un tiempo mínimo para estar sobre la pasarela, encantar tanto al jurado como al público y, con esto, dar a entender por qué una de ellas debía ser la próxima Miss Universo Chile.
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