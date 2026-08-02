El desfile que encantó al jurado: Esta fue la pasarela en traje de baño en la final del Miss Universo Chile

02 ag. 2026 - 23:06 hrs.

¡No podíamos esperar menos! Las 13 candidatas presentes en la gran final del Miss Universo Chile 2026 nos deslumbraron con su pasarela en traje de baño.

Camila Mainz, destacada DJ, comenzó a tocar sus mejores mezclas, mientras que una por una las misses iban ingresando para mostrar sus mejores movimientos.

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Asimismo, cada una de ellas fue acompañada por un extracto de un video donde hablaban de sus pasiones, profesiones, qué las motivaba a estar presentes en este certamen y qué es lo que esperaban.

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El traje de baño se lució en la pasarela del Miss Universo Chile

Fue así como tanto público como jurado prestaron especial atención a las misses, quienes se lucían con sus distintas caminatas, poses, besos al público y más.

De igual forma, cada una de ellas contó con un tiempo mínimo para estar sobre la pasarela, encantar tanto al jurado como al público y, con esto, dar a entender por qué una de ellas debía ser la próxima Miss Universo Chile.

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