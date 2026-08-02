No fallaron: Los increíbles looks de los jurados en la gran final del Miss Universo 2026

02 ag. 2026 - 22:38 hrs.

Ya comenzó la final de Miss Universo Chile y, al comienzo del programa, los destacados jurados dejaron a todos impactados con sus elegantes looks.

La primera en pasar fue la presidenta del jurado, Viviana Nunes, quien deslumbró con un vestido largo negro y con unas atrevidas y destacadas transparencias.

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Posteriormente, fue el turno de Camila Andrade y escogió un vestido con hombros expuestos en tono pastel rosado, el cual hizo juego con su maquillaje y sus accesorios.

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El look de los jurados

Enseguida, el siguiente en entrar fue Carolina de Moras, quien también optó por los colores suaves, claves, pero añadiendo un brillo especial para todo su vestido.

De igual forma, Edgardo Navarro apostó por el traje elegante, clásico, yéndose por el negro que captó la atención de los presentes.

Asimismo, Josefina Montané se atrevió con un traje de dos piezas que en su parte inferior tenía una falda blanca, mientras que en la parte superior destacaba con una incursión opuesta, optando por el negro.

Finalmente, José Antonio Neme se fue por un terno en tonos lilas, mientras que su camisa es de tonos azul marino, destacando de inmediato.

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