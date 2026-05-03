Bailarina de ballet clásico: Victoria Jiménez es la nueva Miss Universo Loncoche 2026

03 may. 2026 - 15:11 hrs.

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Victoria Jiménez, quien se alzó como Miss Universo Loncoche 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.

Ella es Victoria Jiménez, la nueva Miss Universo Lonchoche 2026

La joven de 24 años se convirtió en la Miss Universo Loncoche 2026 este sábado 2 de mayo y es bailarina de ballet clásico desde hace 20 años, además de estar estudiando relaciones públicas.

"Decidí estar aquí porque una plataforma como esta requiere actitud, liderazgo y propósito", expresó Victoria, mientras que la Municipalidad de Loncoche la felicitó por esta nueva aventura en su vida.

"Victoria lleva consigo la esencia de la mujer loncochense: tenaz, incansable, auténtica y llena de sueños. Su triunfo es también el triunfo de una comuna que avanza con fuerza, identidad y esperanza", se señaló.

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