Prohíben ingreso a zonas afectadas por incendios para evitar congestión: Estos son los horarios restringidos

La mañana de este lunes, el periodista Roberto Saa se contactó en directo desde Lirquén, localidad de Penco que fue una de las más damnificadas por los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío.

Precisamente, este equipo de Mucho Gusto informó que las autoridades gubernamentales tomaron una importante decisión en medio del inicio de la reconstrucción, para evitar la congestión en la principal ruta de acceso a Penco desde Concepción, así como a otras zonas afectadas.

Cabe destacar que la gran cantidad de ayuda y solidaridad en la zona ha causado que las vías de acceso a la región del Biobío se vean repletas, ralentizando la llegada de ciertos aportes.

Prohíben ingreso a zonas afectadas por incendios

Según informó el periodista, las autoridades de Estado y municipales decidieron restringir el ingreso a todas las zonas afectadas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

"Ningún vehículo motorizado va a poder ingresar a estas zonas durante la ventana de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque durante toda esta semana el Gobierno y los municipios van a hacer un fuerte trabajo para recoger escombros, latas, vehículos quemados", expresó Saa.

Asimismo, explicó que él se encuentra en una de las partes más altas de Lirquén, donde todavía existe mucho escombro y máquinas quemadas, las que deben ser retiradas lo más pronto posible.

