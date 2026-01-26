Las precipitaciones llegaron para quedarse: Anuncian lluvias para la primera semana de febrero

26 en. 2026 - 10:09 hrs.

Este domingo una inesperada lluvia cayó sobre Santiago, dejando truenos y relámpagos que no pasaron desapercibido entre las personas. Sin embargo, esto no sería un hecho aislado.

Y es que el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, informó en Mucho Gusto que la primera semana de febrero puede traer lluvias a la Región Metropolitana, así como a parte de la zona norte y centro sur del país.

Cabe destacar que Sepúlveda mencionó que desde 2021 que no llovía en enero en Santiago, rompiendo así un registro de cinco años sin precipitaciones en el primer mes del año.

Mucho Gusto / MEGA

Siguen las lluvias en verano

"Ojo con esto, lluvias para la próxima semana. Prepárese, primera semana de febrero y tendríamos precipitaciones en buena parte del centro y sur de Chile, la próxima semana", expresó Alejandro, anunciando así lluvias para los días que vienen.

Asimismo, añadió que "la lluvia de ayer fue entre (las regiones de) Coquimbo y sectores de O'Higgins. La próxima semana podríamos tener precipitaciones importantes para ser verano, en buena parte del centro sur de Chile, ojo con las lluvias de la próxima semana".

Todo sobre Mucho gusto