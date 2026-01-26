Alerta en litoral central: Detectan fragata portuguesa y cierran playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo

26 en. 2026 - 15:35 hrs.

El litoral central es uno de los destinos predilectos para pasar las vacaciones. Sin embargo, aquellos que eligieron las playas de la zona central de Chile ven con preocupación la reciente resolución de la Seremi de Salud de Valparaíso, que prohibió el baño en algunos de sus balnearios.

La medida del organismo, por ahora temporal, responde a la presencia de la famosa fragata portuguesa en la provincia de San Antonio, más específicamente en todas las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo.

Prohibición de baño en playas de litoral central

La alerta se activó luego que se detectara la presencia de cerca de 40 de estos invertebrados altamente venenosos, incluso fuera del agua o muertos, y cuya picadura puede causar severos problemas de salud.

El periodista de Mucho Gusto, César Campos, advirtió que, pese a la disposición de la autoridad, los veraneantes no han respetado la prohibición de baño, poniendo en riesgo su integridad.

Asimismo, puntualizó que la única advertencia en las playas es un banderín amarillo con la leyenda: "Precaución. Fragata portuguesa". Esta omite por completo lo ordenado por la Seremi.

