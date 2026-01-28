Del descanso al descontrol: Denuncian aglomeraciones, basura y autos en las dunas de Concón

28 en. 2026 - 12:45 hrs.

Una serie de videos en redes sociales han dado cuenta que las dunas de Concón pasaron de ser un espacio asociado al descanso y tranquilidad, a un lugar con presencia de autos, aglomeraciones, basura y parlantes.

En los distintos registros, compartidos por vecinos y visitantes, se observa la gran cantidad de personas que concurren al lugar con comida y, en algunos casos, con música a todo volumen.

Fin a la tranquilidad en las dunas de Concón

Los clips abrieron el debate sobre las malas prácticas que se estarían haciendo recurrentes en las dunas, especialmente en la época estival.

Mega

Por si fuera poco, a las aglomeraciones, ruidos y vehículos, se suma la gran cantidad de basura que queda acumulada tras la partida de los visitantes.

Así quedó exhibido por las cámaras de Mucho Gusto, que recorrió este santuario de la naturaleza que ha visto cómo se han masificados ciertas incivilidades.

Todo sobre Mucho gusto