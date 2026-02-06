Violento choque frontal en Macul: Ocupantes escaparon y uno de los autos era robado

06 feb. 2026 - 08:58 hrs.

Un choque de alta energía se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Macul, donde dos vehículos quedaron con severos daños y con uno de sus ocupantes con lesiones.

El hecho se dio en la intersección de Américo Vespucio con Avenida Macul, límite entre las comunas de Macul, La Florida y Peñalolén.

Accidente en Macul

Por causas que se investigan, dos automóviles colisionaron de manera frontal, resultando ambos con daños estructurales.

A la llegada de Carabineros y personal municipal, los conductores no se encontraban en el lugar. Los ocupantes del vehículo gris se dieron rápidamente a la fuga, puesto que contaba con una denuncia por robo en la comuna de San Bernardo esa misma noche.

En cuanto a quienes se trasladaban en el auto azul, se trataría de una pareja, donde la mujer habría resultado con lesiones, por lo que su acompañante la llevó por sus medios hasta el Hospital El Salvador.

Preliminarmente, se estima que uno de los vehículos no habría respetado la luz roja del semáforo.

