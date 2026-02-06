Hasta 38 °C: Estas son las cinco regiones que se verán afectadas por un golpe de calor este fin de semana

06 feb. 2026 - 09:52 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, detalló sobre el golpe de calor que se hará presente este fin de semana tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país.

El experto aseguró que el día más caluroso será el sábado 7 de febrero, cuando los termómetros bordeen los 38 °C.

¿Qué regiones se verán afectadas por el golpe de calor?

Durante su intervención en Mucho Gusto, el comunicador indicó que el calor será intenso este viernes y sábado, no solo en los valles de la zona central y Santiago, sino también en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y hasta el Maule.

"La proyección para el centro de Santiago es de 33 grados, mientras que habrá sectores en el centro del país que van a llegar a 36 grados", indicó Sepúlveda.

En esa misma línea, el periodista comentó que el sábado se esperan 34 °C en el centro de la capital, aunque en algunas zonas los termómetros rondarán entre los 37 °C y 38 °C.

