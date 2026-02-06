Los homenajes al expresidente Sebastián Piñera a dos años de su muerte: Instalarán placa en el Lago Ranco

06 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Este viernes 6 de febrero se cumplen dos años desde la muerte del expresidente Sebastián Piñera tras sufrir un accidente en helicóptero en el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Como una manera de conmemorar la partida del exmandatario, se preparan una serie de homenajes en distintos puntos del país.

Instalan placa en honor a expresidente Piñera

La actividad más importante se desarrolla este viernes en el sector de Muelle Ñirivillo, a la cual asiste la familia Piñera-Morel. Se contempla no solo una misa, sino también la instalación de una placa en su honor, en el mismo muelle donde rescataron su cuerpo.

Mega

El encuentro en el Lago Ranco no es el único, puesto que hay más de 25 misas programadas y que han sido organizadas en parte por Renovación Nacional (RN) y también por autoridades locales.

Una de las principales se llevó a cabo el jueves, en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia. A la instancia asistieron exautoridades y colaboradores de Piñera, como Gloria Hutt, Jaime Bellolio, Mario Desbordes y Enrique Paris.

Todo sobre Mucho gusto