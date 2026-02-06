Caso María Ercira: Abogado de familia afirma que grabación del día de desaparición fue entregada a un tercero
El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de María Ercira Contreras, hizo una revelación y afirmó que las grabaciones del Fundo Las Tórtolas del día en que desapareció la adulta mayor fueron entregadas a un, hasta ahora, desconocido testigo.
Se trata del esposo de Mónica Kleiner, dueña del recinto, de nombre Jean Philippe, quien habría tenido acceso a los registros antes de ser entregados a la Policía de Investigaciones (PDI).
Videos fueron entregados a esposo de dueña de fundo antes que a la policía
El abogado, en contacto con Mucho Gusto, sostuvo que, según las actas del Ministerio Público, las grabaciones fueron levantadas por un especialista externo, quien "dice que esos registros obtenidos se le entregaron a una tercera persona".
Es en ese momento que surge la figura de Jean Philippe, quien entregó posteriormente los videos a funcionarios de PDI. No obstante, cuando "la policía vuelve dos días más tarde, lo hace con un pendrive insuficiente (en capacidad), que no daba lugar a recoger la grabación que había".
Tras esto, Manríquez manifestó que "en diciembre de ese año sabemos, cuando se abre el disco duro, que ya en septiembre esa información había sido borrada".
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.