Caso María Ercira Contreras: Fiscalía ordena al SML nuevos peritajes en Fundo Las Tórtolas

06 feb. 2026 - 11:30 hrs.

A casi 20 meses de la desaparición de María Ercira Conteras, a quien se le perdió el rastro en el Día de la Madre de 2024, la investigación sumó un nuevo capítulo para conocer su paradero.

La Fiscalía de Limache solicitó al Servicio Médico Legal (SML), específicamente a su Unidad de Casos Complejos, que designe personal de apoyo para que realice nuevas diligencias en el Fundo Las Tórtolas de Limache.

Nuevas diligencias en Fundo Las Tórtolas

Su objetivo es que colaboren en los trabajos de búsqueda que se llevan a cabo en el lugar y que presten asesoramiento técnico a los policías que están a cargo de la investigación por el extravío de la adulta mayor.

Mega

Desde la administración del fundo manifestaron que están en conocimiento de las diligencias que se realizarán en el terreno. Además, apuntaron a que siguen con su disposición de colaborar con las autoridades a cargo de la investigación.

No obstante, en los alrededores donde desapareció María Ercira se han visto retroexcavadoras haciendo zanjas supuestamente para tuberías, por eso la familia de la desaparecida teme que estos trabajos puedan dañar o destruir el sitio del suceso.

Todo sobre Casos Policiales