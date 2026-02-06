Registran inusual torbellino de polvo en Viña del Mar: Arrasó con ropa de feriantes

06 feb. 2026 - 10:50 hrs.

Un usuario en redes sociales logró captar el sorprendente paso de un torbellino de polvo en el sector Forestal de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

En el registro, se aprecia un remolino de tierra de varios metros de alto que irrumpió en medio de una feria que se desarrollaba durante la tarde del pasado jueves.

Torbellino de polvo sorprendió a feriantes en Viña del Mar

El fenómeno asombró a quienes se encontraban en el lugar, puesto que su fuerza fue tal que levantó polvo y objetos de los feriantes.

Mega

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó en Mucho Gusto que el torbellino de polvo se produce cuando "tienes el suelo demasiado caliente producto de las altísimas temperaturas en el litoral. Entonces, tienes una masa de aire cálido sobre la superficie y sobre ella una masa de aire frío".

"El aire cálido quiere subir, el aire frío quiere bajar. Se produce esa tensión y en algún momento se rompe y se produce el intercambio: sube el aire cálido, baja el aire frío y ese vórtice toma este giro, y toma la ropa de los feriantes", cerró.

