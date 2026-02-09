En servicentros y en mall: Preocupación por robos con armas de grueso calibre en Santiago

09 feb. 2026 - 11:40 hrs.

Violentos asaltos a bencineras se han producido durante los últimos días en la Región Metropolitana, donde se ha levantado una alarma por estos repetitivos hechos.

El periodista Karim Butte de Mucho Gusto se trasladó hasta un servicentro en Conchalí, donde la madrugada del domingo un grupo de jóvenes llegó con armamento de alto calibre para robar esta bencinera, intimidando a quienes estaban en ese momento en el lugar.

En ese instante, los ladrones intentaron robar un vehículo, pero el dueño los enfrentó, persiguiéndolos con un cuchillo en su mano, mientras los delincuentes volvían a su auto y escapaban del lugar.

Robos con armamento de grueso calibre

Según declaró Butte, no es el primer hecho similar que ocurre en este lugar, ya que el pasado 25 de enero pasó algo con mucha similitudes, ya que un grupo de jóvenes llegó con armas de grueso calibre y asaltó a los bomberos que estaban en su turno.

Asimismo, tomamos contacto con el reportero Julio Ahumada, quien se trasladó hasta el Mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde se perpetró un robo a una tienda de venta de celulares.

"También hay utilización de un fusil de guerra, de una ametralladora, de lo que pueda ser un arma larga. No se efectuaron disparos, pero sí hay una manipulación por uno de los integrantes de esta banda que es amenazar directamente al equipo de seguridad que estaba llegando hasta este sector", comentó Ahumada.

De todas formas, queda la duda si los armamentos usados en estos robos son reales, puesto que uno de los sujetos que lo portaba en el asalto al servicentro lo hacía con una sola mano, siendo que estas armas son mucho más pesadas.

