¿Balneario o cantina? Venta indiscriminada de alcohol se toma las playas de Cartagena

Cartagena es uno de los lugares predilectos para pasar el calor del verano. Sus coloridas playas constituyen un atractivo envidiable, el cual se mezcla con la alegría, pero también con un oscuro panorama: la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas.

En pleno borde costero y en sus calles aledañas, vendedores ambulantes ofrecen sin ningún tipo de tapujos ni restricciones cervezas, mojitos y un sinfín de tragos.

Venta indiscriminada de alcohol en Cartagena

Un equipo de Meganoticias se trasladó a la zona para ver la realidad la cual denuncian sus vecinos, quienes aseguran que el fin de semana las ventas se incrementan.

Así, las cámaras captaron a lo lejos a un tipo que claramente prepara una especie de trago y se lo vende a un grupo familiar donde había menores de edad.

Carabineros saben que la venta indiscriminada de alcohol suele estar aparejada a incivilidades en la vía pública, por lo que el trabajo para controlarlo es vital en la época estival.

Por ser considerada una falta, ninguno de estos vendedores es detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, solo quedan citados a un tribunal de policía local para el pago de una posible multa.

