Se lanzó desde gran altura a roqueríos: Captan peligroso piquero de bañista en playa Las Torpederas

El reciente fin de semana se viralizó en redes sociales un video que muestra un peligroso piquero realizado por un joven desde gran altura en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

En el registro aparece un hombre sobre la baranda del paseo peatonal que hay en el lugar, mientras un gran número de personas lo observa a su alrededor.

Peligroso piquero en playa Las Torpederas

Luego de un intercambio de palabras con algunos de los presentes y un breve conteo, el sujeto se lanzó desde varios metros de altura al mar, cayendo a centímetros de unos roqueríos.

Según se escucha, la peligrosa maniobra fue alabada por quienes estaban en el lugar, pese a la posibilidad de afectar la integridad física del joven.

En diálogo con Mucho Gusto, el comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso, lamentó la situación e hizo un llamado al cuidado por parte de la ciudadanía, junto con informar sobre la instalación de un punto fijo de patrullaje en el sector para evitar algún tipo de accidente.

Asimismo, apuntó que las personas que cometan estos actos arriesgan multas que van de 1 a 4 UTM.

