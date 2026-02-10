"Con unos ventiladores de mier...": El 'reclamo' de Neme tras refrescante despacho desde Radal Siete Tazas

10 feb. 2026 - 16:45 hrs.

Un fuerte "descargo" realizó José Antonio Neme en Mucho Gusto, aunque en esta ocasión no fue por la actitud de algún político o un hecho impactante, sino en contra de su propio equipo.

Todo se dio cuando el periodista Roberto Saa y el productor Felipe Bobadilla se sumergieron en las tranquilas aguas del Radal Siete Tazas durante un despacho. Esto causó la supuesta molestia del conductor, quien no ocultó su disgusto.

El duro "descargo" de Neme

"Mira, ahí Felipe Bobadilla chapoteando con Roberto Saa y nosotros acá con unos ventiladores de mierd…", lanzó.

Mega

En un arrebato, Neme exigió que la cámara enfocara el ventilador con el cual se mantienen a tono en el estudio, pero ante la nula respuesta decidió hacerlo él por su cuenta.

"Este es nuestro verano, ¿ustedes consideran que esto es un verano como corresponde?", dijo con su particular sentido del humor, mientras sostenía el aparato, para agregar que "mientras los otros están chapoteando en el Radal Siete Tazas, nosotros tenemos que convivir enero y febrero con un ventilador".

