Emiten alerta de marejadas para las costas del país: Estas son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso de marejadas que afectará desde este miércoles 11 de febrero a la costa nacional.

El fenómeno impactará al litoral comprendido entre el Golfo de Penas, en la región de Aysén, y hasta Arica, en la región de Arica y Parinacota, además del archipiélago Juan Fernández.

Precisamente, las marejadas comenzarán a manifestarse este miércoles y se extenderán hasta el jueves 12 en todos los sectores mencionados.

Llamado al autocuidado ante alerta de marejadas

En ese sentido, la capitana Alejandra Basar, subjefa de Capitanía de Puerto de la región de Coquimbo, en diálogo con Mucho Gusto, hizo un llamado a los veraneantes al autocuidado, prefiriendo playas habilitadas para el baño.

"Siempre se ha hecho un llamado a que elijan playas aptas que son Peñuelas, La Herradura y La Herradura Chica", dijo en relación a la zona comprendida en Coquimbo.

