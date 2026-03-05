Kast viaja a cumbre en EE.UU. y hablan de posible reunión con Trump: ¿Hablarán sobre cable chino?

05 mar. 2026 - 10:08 hrs.

A tan solo días del quiebre en el proceso de transición con el gobierno de Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast se prepara para viajar a la cumbre internacional "Shield of the Americas" en Estados Unidos.

Esta cumbre fue citada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde también llegarán otros mandatarios como Nayib Bukele y Javier Milei.



Precisamente, el viaje del futuro presidente ocurre en medio de la polémica por la revocación de visas a ciertos funcionarios chilenos luego del proyecto de cable submarino que uniría a nuestro país con China y que habría causado molestias en la gestión de Trump.

Mucho Gusto / Mega

¿Trump hablará con José Antonio Kast sobre cable chino?

José Antonio Neme puso en la mesa este tema de conversación, luego de que Gabriel Boric revelara que Kast tenía conocimiento sobre este cable chino, lo que podría causar ciertas dudas en Estados Unidos.

Ante esto, el analista político Mauricio Morales declaró que "lo primero que le va a exigir, creo yo, Donald Trump a José Antonio Kast es trazabilidad completa del caso que sin perjuicio que se lo haya informado el embajador o Departamento de Estado, le va a preguntar a José Antonio Kast cómo fue todo el proceso relativo al cable chino".

"En segundo lugar, probablemente le preguntará qué sabía, cuánto sabía y qué va a hacer desde el día 11 o 12 de marzo en adelante con este conflicto, tomando en cuenta que ya se ejecutaron las primeras sanciones contra funcionarios chilenos al revocar la visa", expresó.

En esa línea, afirmó que lo tercero es "qué va a hacer o qué compromiso va a suscribir con respecto al derrotero que siga este proyecto del cable chino, yo tengo la impresión de que no hay mucho espacio para seguir adelante con un proyecto de estas características debido al conflicto interno que está generando, a nivel de Gobierno versus oposición, pero también a nivel de conflicto externo, particularmente, en lo que se refiere a la política exterior chilena y en lo que se refiere a Estados Unidos".

