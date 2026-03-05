"Vamos a desalojar": Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, deja en claro su postura por toma VIP de Horcón

05 mar. 2026 - 11:50 hrs.

Esta mañana Mucho Gusto logró tomar contacto con Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda del presidente electo José Antonio Kast, quien se refirió a la problemática que existe en Horcón por la denominada toma VIP.

Precisamente, al ser consultado por esta situación que ocurre en el sector, el próximo secretario de Estado declaró que "nosotros tenemos 450 mil familias que están haciendo listas de espera, que han postulado, que pagan arriendo carísimos, que están hacinados y los vamos a privilegiar a ellos, esta toma es un delito y cuando hay además venta de terrenos robados, se llama tráfico de terrenos".

"Es un delito y nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para aumentar las penas por la venta de tierra robada, hoy día son débiles las penas porque este tema en Latinoamérica ha hecho estragos", comentó.

Toma VIP será desalojada

Dicho esto, Poduje afirmó que "nosotros vamos a aplicar la ley y el estado de derecho y vamos a desalojar todas las tomas que están ubicadas sobre terrenos fuera del catastro".

Asimismo, expresó que las empresas eléctricas terminan concediendo el servicio luego de que estas personas se toman, pero lamentablemente terminan dando pie de validación a estos sectores.

Por otra parte, afirmó que como Gobierno se querellarían contra las personas que estarían vendiendo terrenos.

