Alerta por aumento de intoxicación por melatonina en niños: ¿Cuáles son los riesgos de su uso?

Una alerta de farmacovigilancia emitió el Instituto de Salud Pública (ISP) luego de un aumento de menores de edad intoxicados por suplementos de melatonina.

Según explicó el ISP, este suplemento requiere una receta médica y su uso en niños no está autorizado, ya que podrían existir riesgos en el desarrollo hormonal y la pubertad.

A raíz de esto, conversamos con la Dra. Evelyn Benavides, neuróloga de la Clínica Las Condes, quien nos explicó todo lo que está pasando en torno a este medicamento que está generando preocupación en el mundo de la pediatría.

Alerta por uso de melatonina en niños

La experta partió diciendo que "la melatonina es una hormona que todos producimos, nuestro cerebro produce melatonina y esta ayuda a una serie de procesos que no es solo el sueño, procesos antiinflamatorios, antiangiogénicos, a disminuir nuestros riesgos de enfermedades cardiovasculares, y es la hormona de la oscuridad, se produce en la noche, pero debe estar oscuro y silencioso, y en el día prácticamente no se produce".

Dicho esto, la doctora comentó que, en el caso del uso libre en los niños, hay varios tipos de melatoninas en el comercio y unas de estas se llaman nutracéuticas "que tienen las mismas normativas que las vitaminas, por lo que no tienen recetas, hay gomitas, gotas, hay toda clase de formulación que se puede hacer con melatonina, pero las que son nutracéuticas, que no tienen los estudios farmacológicos, no están permitidas en niños".

Enseguida, explicó que los ciclos de sueño de los niños son distintos a los de los adultos, e incluso un recién nacido duerme 18 horas, pero en bloques de dos horas, y a medida que va madurando su cerebro, este proceso se va acomodando.

"Darles un suplemento que puede ser nutracéuticos o un medicamento que puede tener efectos sobre el sueño puede ser contraproducente, primero porque no sabemos la causa de lo que está pasando. Si un padre o una madre siente que su hijo tiene una alteración del sueño, tiene que ir al pediatra, hay muchas causas, dolores abdominales, cambios de horarios, procesos biológicos normales de los niños, distintas cosas", comentó.

Asimismo, volvió a recalcar que un niño que no tiene ritmo de sueño normal debe ir al pediatra, ya que los riesgos que se corren son demasiados. De igual forma, aclaró que las gomitas de melatonina son muy peligrosas, ya que un medicamento no debería estar en formato de dulce.

