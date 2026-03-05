No para de crecer: Así ha evolucionado la toma VIP de Horcón que fue denunciada por Mucho Gusto en 2021

05 mar. 2026 - 11:06 hrs.

Una preocupante situación se está viviendo en los terrenos cercanos a Horcón, ya que la toma VIP sigue con su crecimiento pese a las denuncias de Mucho Gusto.

Y es que desde 2021, Mucho Gusto viene denunciando la expansión de la toma VIP de Horcón bautizada como "Alto Rucahuel", donde aseguran ser un complejo habitacional regular, pero todo esto es muy lejano a la realidad.

Precisamente, este terreno privado pertenece a una agrupación de 81 carabineros en retiro, pero en 2019 inició una toma que en la actualidad cuenta con más de un centenar de personas viviendo en dicho lugar.



Preocupación por crecimiento de toma VIP

Luis Muñoz, uno de los dueños del terreno de la toma VIP, expresó que él ha intentado ingresar en varias ocasiones, pero le ha costado mucho, aunque una vez logró entrar y contabilizó cerca de 200 viviendas.

Asimismo, los vecinos cercanos a la toma también están molestos con la situación, ya que sus propiedades se han devaluado y han arraigado distintas situaciones como música con alto volumen, fuegos artificiales y delincuencia.

Otra molestia que surge en este sentido es que muchas de las personas que viven en esta toma, en realidad, tienen su vivienda de verano en este lugar, por lo que se están realizando negocios en un terreno ajeno.

