Pobladora de la toma VIP de Horcón alega que fueron engañados: Apunta a una de las dirigentas de la toma

05 mar. 2026 - 12:35 hrs.

Durante esta mañana conversamos con Pamela, una de las habitantes de la toma VIP de Horcón que reveló unos importantes datos sobre la situación que se está viviendo en la región de Valparaíso.

Pamela, quien tomó contacto directo con Mucho Gusto, declaró que "el tema aquí es que nosotros estamos ahí en la toma, sabemos perfectamente que es una toma, pero resulta que a nosotros nos vendieron, supuestamente compramos con Marisol Lagos (dirigenta de la toma)".

"Lo que pasa es que estábamos comprando derechos a cada dueño, ella nos pidió a cada uno de nosotros por cada derecho 890 mil pesos, pero resulta que hace un poco más de un año nos dimos cuenta que no era así, que nunca fuimos dueños", afirmó Pamela.

Los problemas en la venta de terrenos

En esa línea, Pamela expresó que durante cinco años fueron engañados, pero no se habían percatado de esta situación porque "supuestamente ella había comprado a su nombre y cuando íbamos a comprarle a todos, ella nos iba a pasar una escritura a cada uno".

Enseguida, la mujer comentó que pecaron de ingenuos, pero ella volvió a afirmar que compró los derechos a uno de los 81 dueños.

"Armamos una empresa donde comenzamos a comprar los derechos a los dueños", expresó Pamela, mientras que Sabas Chahuán aclaró que no podrán expulsarlos porque compraron derechos, y agregó: "si alguno de los carabineros falleció y los hijos o los propios comuneros vendieron sus derechos a Pamela, son comuneros, por lo tanto el plan del ministro a ellos no se les puede aplicar".

Asimismo, declaró que los postes de luz instalados no entregan luz, ya que esos fueron instalados por Marisol, pero cada propietario tuvo que poner su propio generador para tener este suministro eléctrico.

Tras escuchar esto, los dueños que estaban con Karim Butte declararon que hoy se enteraron que efectivamente, dos comuneros habían vendido sus derechos, pero deben verificar si tienen la escritura o por qué no está inscrita en el conservador.

