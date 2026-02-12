Alcaldesa de Lo Espejo denuncia que bandas de narcotraficantes ofrecieron $100 millones para asesinarla

12 feb. 2026 - 10:30 hrs.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció amenazas de muerte en su contra luego de que bandas de narcotraficantes ofrecieran $100 millones para asesinarla.

La jefa comunal aseguró que tuvo conocimiento de dichos amedrentamientos por vecinos, quienes se acercaron a ella para advertirle sobre la presunta planificación de ataques en su contra.

Grave denuncia de alcaldesa de Lo Espejo

Según Reyes, el origen de la represalia estaría vinculado directamente a la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, lugar que, de acuerdo a la autoridad, ya no cumplía funciones deportivas, sino para actividades ilícitas.

Mega

"Lo que nos motivó a poner la denuncia son acusaciones contra personas específicas que señalan que existe una organización por parte de distintas bandas, las cuales habrían concertado un monto de 100 millones de pesos por mi cabeza", indicó.

Uno de los individuos involucrados fue identificado como "Diego", un reconocido ladrón de la Población José María Caro, el cual conversó con otro joven sobre la represalia contra la autoridad.

Cabe destacar que Reyes cursa actualmente su octavo mes de embarazo y que, tras la denuncia ante la Fiscalía, se aumentó su seguridad personal.

Todo sobre Mucho gusto