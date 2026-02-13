¿Panoramas al aire libre en el Día de los Enamorados? Así estará el tiempo este 14 de febrero en Santiago

13 feb. 2026 - 09:55 hrs.

Desde una obra de teatro, ir al cine o un paseo por el parque, son parte de los panoramas que muchas parejas tienen para festejar el Día de los Enamorados este 14 de febrero. Sin embargo, algunas de estas actividades pueden verse afectadas por el tiempo, que muchas veces es una verdadera incógnita.

El indicado para despejar este tipo de dudas es Alejandro Sepúlveda. Justamente, el periodista especializado en meteorología de Mega anticipó cómo estará el tiempo durante este día donde el amor está en el aire.

Así estará el tiempo en el Día de los Enamorados

En el Mucho Gusto, el experto indicó que durante el atardecer de este viernes 13 de febrero ingresará nubosidad a Santiago. Entonces, a diferencia de las madrugadas anteriores, estas serán mucho más agradables.

Mega

En ese sentido, el 14 de febrero va a amanecer con el cielo nublado, aunque será una nubosidad inofensiva, sin posibilidad de gotas en la capital.

"Amanecemos con cielo nuboso, a mediodía parcial y en la tarde despejado", detalló Sepúlveda, fijando la máxima entre 31 °C y 32 °C.

En la costa, la nubosidad, que también estará en Santiago, acompañará el amanecer y en la tarde aparece el sol en todo su esplendor.

Todo sobre Mucho gusto