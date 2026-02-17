¿Nueva ola de calor? Meteorólogo de Mega advierte altas temperaturas de hasta 34 °C en Santiago

17 feb. 2026 - 09:42 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó temperaturas que podrían superar los 34 °C en la Región Metropolitana en los próximos días, lo que eventualmente podría representar una nueva ola de calor.

Así lo informó en Mucho Gusto, donde indicó que este "evento de muy altas temperaturas" en la capital no es menor, considerando que ocurrirá en la segunda mitad de febrero.

Adelantan eventual ola de calor

El experto indicó que este martes tendremos una jornada muy calurosa en Santiago, donde los termómetros alcanzarán los 34 °C.

Mega

Mientras que el miércoles y jueves, se espera que las máximas lleguen a los 33 °C en ambos días.

Si bien Leyton recordó que para que se constituya una ola de calor se deben alcanzar los 33,2 °C por tres días seguidos, "más allá de que se cumpla el criterio técnico, en estricto rigor, serán jornadas muy calurosas", que podrían transformarse en dicho fenómeno.

