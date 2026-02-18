Congestión en paso fronterizo de Tacna: Se implementó nuevo sistema de control y no funciona de forma expedita

18 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Esta jornada nos trasladamos hasta la frontera de Chile con Perú, específicamente por Tacna, donde cientos de turistas están "atrapados" por una particular situación.

Y es que Leroy Maquera, corresponsal de Mucho Gusto en Tacna, comentó que existe una aglomeración de personas por la implementación de un control biométrico en el paso fronterizo.

Cabe destacar que Perú había anunciado un reforzamiento en sus pasos de fronteras durante los últimos meses, sin embargo, no esperaban que se formara una enorme cantidad de filas en el complejo fronterizo Santa Rosa.

Mucho Gusto / MEGA

Problema con sistema biométrico en frontera con Perú

Este sistema biométrico está siendo aplicado por Perú a través de migraciones desde 2019, siendo Tacna la última frontera donde se aplicó, pero está siendo muy criticado tanto por los peruanos como por los turistas y personas que se trasladan a trabajar a la zona.

Maquera comentó que funcionarios de migraciones le explicaron que el primer enrolamiento tiene que ser con los cinco dedos de una mano, por lo que es este proceso lo que está demorando los trámites. No obstante, luego debería funcionar con solo un dedo.

Asimismo, explicó que el proceso de regulación del sistema podría ser de hasta dos a tres meses, instancia en la que se podría descongestionar a raíz del fin del período de vacaciones en Chile.

