"Parecía una bomba atómica": Tren bajo el paso nivel terminó quemado tras enorme explosión en Renca

19 feb. 2026 - 10:55 hrs.

Una fuerte explosión y posterior incendio se produjo la mañana de este jueves en un depósito de autos en la zona norte de Santiago, luego de que un camión que transportaba gas se volcara.

Precisamente, el periodista Karim Butte se trasladó hasta la zona del paso bajo nivel donde volcó el camión para mostrar los estragos que dejó la explosión, ya que un tren que estaba en aquel lugar terminó quemado.

A raíz de esto, Karim logró conversar con Juan, hombre que vive en las cercanías, y que iba saliendo justo cuando fue la explosión.

Mucho Gusto / MEGA

Tren quedó quemado tras explosión

"Yo estaba abriendo la puerta del corral para soltar a mis animales cuando fue la explosión, yo me asusté y corrí para adentro para sacar a mi gente pensando que esto iba a crecer, porque parecía una bomba atómica como fue el fuego, empezó a expandirse y subió como un kilómetro para arriba el fuego", comentó el testigo.

Dicho esto, aclaró que luego de esto regresó a su hogar y comenzó a prestar ayuda a las personas que salían afectadas por la explosión.

Respecto al tren, comentó que él desde un principio vio la máquina detenida, pero no lo podía asegurar, aunque afirmó que vio que todo el paso nivel quedó envuelto en fuego.

