Actualizan estado de los afectados por explosión en Renca: Hay tres personas graves

19 feb. 2026 - 11:40 hrs.

Esta mañana, el doctor Jorge Ibáñez, director médico de la Posta Central, entregó una actualización de las personas que resultaron quemadas en la explosión de un camión en Renca.

El profesional comentó que a eso de las 9 de la mañana se les activó por un incendio de grandes proporciones con múltiples víctimas, recibiendo en este caso tres personas con quemaduras en su cuerpo por sobre el 20%.

"Son tres pacientes adultos masculinos, donde el porcentaje de superficie corporal varía entre ellos, pero todos sobre el 20%, dos de los cuales están más graves. Uno está con riesgo vital, otro con una gravedad en observación y un tercero también en observación", comentó Ibáñez.

Mucho Gusto / MEGA

Actualizan estado de afectados

Dicho esto, el profesional mencionó que "uno está en pabellón actualmente por la gravedad de sus lesiones, el segundo está en observación y reanimación en el servicio de urgencia y el tercero en la misma situación, que es un poquito más leve, pero los tres graves".

De igual forma, aclaró que hay dos de ellos conectados a ventilación mecánica, mientras que el tercero está consciente.

