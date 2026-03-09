Una víctima fatal y dos detenidos tras seguidilla de accidentes en Barrio Matta

09 mar. 2026 - 09:00 hrs.

En las últimas horas se registraron tres graves accidentes de tránsito en el Barrio Matta, en la comuna de Santiago Centro, que dejaron un total de una víctima fatal y dos conductores detenidos.

Uno de ellos ocurrió en la intersección de Santa Rosa con 10 de Julio, donde un vehículo colisionó con una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Producto del impacto, el conductor de la moto falleció, mientras que su acompañante quedó en estado grave. El chofer del auto, un ciudadano extranjero que manejaba sin ningún tipo de documentación, resultó detenido.

Mega

Conductor ebrio choca con local comercial

El segundo caso correspondió a un conductor en estado de ebriedad que perdió el control y chocó con un local comercial en Avenida Matta con Santa Elena.

El sujeto fue detenido por Carabineros y es que, además, circulaba sin documentos.

Auto fue desvalijado tras accidente

Minutos más tarde, otro automóvil colisionó con un local comercial en San Francisco con Coquimbo. Según los primeros antecedentes, se trataría de un auto que fue robado en la zona sur de la Región Metropolitana.

Tras el choque, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar, donde así espacio para que un grupo de desconocidos llegara al lugar para desvalijar el móvil.

